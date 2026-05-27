Парламент Японии утвердил закон о создании новых разведывательных структур

ТОКИО, 27 мая. /ТАСС/. Верхняя палата парламента Японии большинством голосов правящих и нескольких оппозиционных партий окончательно приняла законопроект о создании Национального совета по разведке во главе с премьер-министром и Национального разведывательного управления (НРУ), которое будет заниматься сбором и обработкой информации. Трансляция голосования велась на сайте парламента, его нижняя палата одобрила законопроект 23 апреля.
Национальный совет по разведке планирует начать работу в июле 2026 года. Помимо премьер-министра в него войдут ведущие члены кабинета, включая его генерального секретаря, главу МИД, министров обороны, юстиции, финансов. Они будут принимать принципиальные решения в сфере разведки и контрразведки.
Их практическим осуществлением займется НРУ, которое также предполагается сформировать в июле. Его руководитель будет иметь статус министра. НРУ предполагается создать на базе уже существующего Исследовательского бюро кабинета министров, которое анализирует информацию, получаемую, в частности, из открытых источников и других ведомств, от ЦРУ США и с помощью спутниковой разведки. Новая структура будет координировать деятельность разведывательных и контрразведывательных подразделений, уже существующих в рамках МИД, Минобороны, полиции, министерства юстиции. НРУ на первом этапе будет иметь штат порядка 700 человек.
В ходе обсуждения законопроекта в парламенте премьер-министр Санаэ Такаити пообещала, что правительство не будет использовать ресурс разведывательных служб в собственных политических целях, в частности против оппозиции или СМИ. Глава японского правительства также назвала «трудно вообразимой» ситуацию, в которой демонстрации и другие выступления против действующей власти и их участники стали бы «объектом слежки со стороны разведывательных служб».