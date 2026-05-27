Мэр Камбулова: два человека пострадали при ракетном ударе по Таганрогу

Два человека доставлены в больницу в результате падения обломков сбитой над Таганрогом ракеты, пожар локализован.
Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
Она уточнила, что ракету уничтожили в ходе отражения воздушной атаки. От падения обломков загорелись несколько автомобилей, но возгорание уже локализовано.
На месте продолжают работать экстренные службы. В ближайшее время комиссия приступит к обследованию повреждений.
«Есть пострадавшие — два человека доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», — проинформировала глава города.
Она призвала жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что средства ПВО уничтожили ракету над Таганрогом, её фрагменты упали на улице Циолковского.