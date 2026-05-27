Ракета попала в здание Южного управления Центробанка в Севастополе

В Севастополе ракета попала в здание Южного управления Центрального банка, в результате чего загорелась крыша.
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он подчеркнул, что военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку на город.
«На Ластовой ракета попала в здание Южного управления Центрального банка. Горит крыша», — уточнил он.
По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
Ранее силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 25 украинских беспилотников над Севастополем и морем.