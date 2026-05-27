Развожаев: атака на Севастополь велась с использованием ракет Storm Shadow

ВСУ атаковали Севастополь комбинированно, применив различные воздушные средства и, предварительно, ракеты Storm Shadow. Также было сбито более 20 беспилотников.
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он рассказал, что военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали атаку.
Беспилотники уничтожались в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе ракета попала в здание Южного управления Центрального банка, в результате чего загорелась крыша.