Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Развожаев: атака на Севастополь велась с использованием ракет Storm Shadow

ВСУ атаковали Севастополь комбинированно, применив различные воздушные средства и, предварительно, ракеты Storm Shadow. Также было сбито более 20 беспилотников.

ВСУ атаковали Севастополь комбинированно, применив различные воздушные средства и, предварительно, ракеты Storm Shadow. Также было сбито более 20 беспилотников.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он рассказал, что военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали атаку.

Беспилотники уничтожались в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

«ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно и ракетами Storm Shadow. Сбито более 20 БПЛА», — заявил губернатор.

Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе ракета попала в здание Южного управления Центрального банка, в результате чего загорелась крыша.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше