Полный зал ОБСЕ выслушал позицию России по удару в Старобельске

На специальном заседании ОБСЕ во вторник обсуждали удар по колледжу в Старобельске и последующие действия России.

На специальном заседании ОБСЕ во вторник обсуждали удар по колледжу в Старобельске и последующие действия России. Как заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, зал во время выступления российской делегации был полностью заполнен.

По словам дипломата, российская сторона подробно рассказала о своей позиции по событиям в Старобельске и объяснила причины ответных ударов ВС РФ.

Полянский заявил, что Россия считает атаку на колледж ударом по гражданскому объекту. Он также сказал, что российские удары наносятся по военной инфраструктуре Украины, а жертвы среди мирного населения, по версии Москвы, связаны с работой украинской ПВО в жилых районах.

Дипломат добавил, что обсуждение проходило эмоционально, а представители западных стран придерживались своей прежней позиции.

Ранее российская миссия пыталась добиться отдельного заседания ОБСЕ по удару в Старобельске, однако этот запрос отклонили.

В понедельник МИД России заявил, что после атаки на колледж ВС РФ начали наносить системные удары по предприятиям украинского ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Также ведомство рекомендовало иностранцам, включая сотрудников посольств, покинуть Киев.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил, что под удар попали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным СК, ночью были использованы четыре беспилотника самолетного типа. По информации Пасечника, погиб 21 человек, пострадали 44.

