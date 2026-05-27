Полный зал ОБСЕ выслушал позицию России по удару в Старобельске

По словам дипломата, российская сторона подробно рассказала о своей позиции по событиям в Старобельске и объяснила причины ответных ударов ВС РФ.
Полянский заявил, что Россия считает атаку на колледж ударом по гражданскому объекту. Он также сказал, что российские удары наносятся по военной инфраструктуре Украины, а жертвы среди мирного населения, по версии Москвы, связаны с работой украинской ПВО в жилых районах.
Дипломат добавил, что обсуждение проходило эмоционально, а представители западных стран придерживались своей прежней позиции.
Ранее российская миссия пыталась добиться отдельного заседания ОБСЕ по удару в Старобельске, однако этот запрос отклонили.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил, что под удар попали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным СК, ночью были использованы четыре беспилотника самолетного типа. По информации Пасечника, погиб 21 человек, пострадали 44.
