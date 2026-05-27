Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

«Для всех нас нет ничего выше Суверенитета и Независимости страны. Конституция — это зеркало повседневного бытия нашего народа, сердцевина нашей идентичности. Поэтому укрепление национального единства, обеспечение межэтнического и межконфессионального согласия являются незыблемым приоритетом государственной политики и важнейшей конституционной задачей. Беречь стабильность и гармонию в стране как зеницу ока — долг каждого ответственного гражданина. На фоне сложных глобальных вызовов это основа дальнейшего процветания нашей Родины, ключевое условие построения Справедливого, Прогрессивного Казахстана. Убежден, в единстве и созидательном патриотизме — наша главная сила. Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия! С праздником Курбан айт!» — поздравил Токаев.