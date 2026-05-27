Развожаев: ударной волной повредило фасад и окна многоэтажки в Севастополе

На Ластовой площади от ударной волны пострадал восьмиэтажный многоквартирный дом, повреждены фасад, окна и балконы.
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он уточнил, что военные и мобильные огневые группы отражали комбинированную атаку ВСУ.
По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет.
Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе ракета попала в здание Южного управления Центрального банка, в результате чего загорелась крыша.