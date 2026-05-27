«Вегас» с Дорофеевым и Барбашёвым вышел в финал Кубка Стэнли, победив «Колорадо» 4−0 в серии

«Вегас Голден Найтс» одолел «Колорадо Эвеланш» в четвёртом матче ½ финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на льду «Ти-Мобайл Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Стоун и Коул Смит. Российские нападающие «Голден Найтс» Павел Дорофеев и Иван Барбашёв результативными действиями не отметились.

У «Колорадо» отличился Габриэль Ландеског. Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин не принимал участие в матче из-за травмы.

Таким образом, «Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли, где сыграет с победителем пары «Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс».

Ранее сообщалось, что Малкин подписал новый контракт с «Питтсбургом».