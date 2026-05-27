ВСУ атаковали Севастополь ракетами и беспилотниками

ВСУ атаковали Севастополь с применением различных воздушных средств, в том числе, предварительно, ракет Storm Shadow. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. По его словам, силы ПВО также сбили 20 беспилотников.

Как уточнил губернатор, одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка Севастополя. После удара загорелась крыша здания.

Кроме того, повреждения получили многоквартирные дома. В соседних жилых зданиях ударной волной выбило окна, точное количество повреждений уточняется.

По предварительной информации, в районе улицы Гоголя ракета также повредила административное здание, которое давно не использовалось.

