ВСУ атаковали Севастополь ракетами и беспилотниками

ВСУ атаковали Севастополь с применением различных воздушных средств, в том числе, предварительно, ракет Storm Shadow. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. По его словам, силы ПВО также сбили 20 беспилотников.
Как уточнил губернатор, одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка Севастополя. После удара загорелась крыша здания.
Кроме того, повреждения получили многоквартирные дома. В соседних жилых зданиях ударной волной выбило окна, точное количество повреждений уточняется.
По предварительной информации, в районе улицы Гоголя ракета также повредила административное здание, которое давно не использовалось.
Читайте также: Спасатель рассказал о первых минутах после атаки на общежитие в Старобельске www.mk.ru/incident/2026/05/24/spasatel-rasskazal-o-pervykh-minutakh-posle-ataki-na-obshhezhitie-v-starobelske.html