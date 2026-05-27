Швейцарское председательство в ОБСЕ созвало спецзаседание для обсуждения ударов России по территории Украины в ответ на теракт в Старобельске. Российская миссия добивалась отдельного обсуждения теракта ВСУ в Старобельске на площадке организации, но этот запрос отклонили.
— Зал был полный, практически все европейские делегации выступили. Мы подробно изложили нашу позицию по Старобельску, привели статистику и объяснили причины ответных российских ударов. Мы сказали все, что хотели сказать, — подчеркнул Полянский.
Во время своего выступления российская сторона привела данные, свидетельствующие о том, что украинские войска наносят прицельные удары по гражданским объектам, тогда как Россия наносит точечные удары по военной инфраструктуре, а все жертвы являются результатом работы украинских систем ПВО, расположенных в жилых районах, передает РИА Новости.
26 мая Дмитрий Полянский заявил, что ответ ОБСЕ на атаку украинских войск на Старобельск является провокацией и лицемерием, поскольку в нем «нет и намека» на осуждение.