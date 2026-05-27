Полянский: Весь зал слушал Россию на заседании ОБСЕ по Старобельску

Позицию России по теракту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ во вторник, 26 мая, слушал полный зал. Об этом в среду, 27 мая, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Швейцарское председательство в ОБСЕ созвало спецзаседание для обсуждения ударов России по территории Украины в ответ на теракт в Старобельске. Российская миссия добивалась отдельного обсуждения теракта ВСУ в Старобельске на площадке организации, но этот запрос отклонили.

— Зал был полный, практически все европейские делегации выступили. Мы подробно изложили нашу позицию по Старобельску, привели статистику и объяснили причины ответных российских ударов. Мы сказали все, что хотели сказать, — подчеркнул Полянский.

Во время своего выступления российская сторона привела данные, свидетельствующие о том, что украинские войска наносят прицельные удары по гражданским объектам, тогда как Россия наносит точечные удары по военной инфраструктуре, а все жертвы являются результатом работы украинских систем ПВО, расположенных в жилых районах, передает РИА Новости.

26 мая Дмитрий Полянский заявил, что ответ ОБСЕ на атаку украинских войск на Старобельск является провокацией и лицемерием, поскольку в нем «нет и намека» на осуждение.

ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше