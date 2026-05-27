ЕС поддержит европейские спутниковые сервисы для ограничения экспансии Starlink

Европейская комиссия 27 мая примет решение, предоставляющее привилегии европейским операторам спутниковой связи. Решение коснется распределения между местными операторами радиочастотного спектра в диапазоне частот 2 ГГц. Как сообщает Euronews, это позволит ограничить экспансию Starlink, флагманского сервиса компании SpaceX Илона Маска.

«Спутниковая связь является ключевым элементом нашего технологического суверенитета, нашей безопасности и нашей обороны. В условиях меняющейся геополитической ситуации общеевропейская спутниковая связь становится синонимом устойчивости, безопасности и потенциала», — прокомментировал решение представитель Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета Томас Ренье.

В начале июня Еврокомиссия должна предоставить пакет мер по обеспечению технологического суверенитета, инициативу, направленную на освобождение ЕС от стратегической зависимости от иностранных поставщиков технологий.

В настоящее время Starlink доминирует на мировом рынке спутникового интернета, располагая более чем 10 тыс. низкоорбитальными спутниками. Ее ближайшим конкурентом является проект Kuiper компании Amazon. ЕС с 2024 года реализует собственный проект IRIS в рамках консорциума SpaceRISE, в который входят операторы спутниковой связи Eutelsat, SES и Hispasat, обеспечивающие 40% финансирования. Остальные средства предоставляют государственные фонды ЕС.

Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
