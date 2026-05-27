ЕС поддержит европейские спутниковые сервисы для ограничения экспансии Starlink

В настоящее время Starlink доминирует на мировом рынке спутникового интернета, располагая более чем 10 тыс. низкоорбитальными спутниками. Ее ближайшим конкурентом является проект Kuiper компании Amazon. ЕС с 2024 года реализует собственный проект IRIS в рамках консорциума SpaceRISE, в который входят операторы спутниковой связи Eutelsat, SES и Hispasat, обеспечивающие 40% финансирования. Остальные средства предоставляют государственные фонды ЕС.