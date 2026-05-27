Фон дер Ляйен: Европа может столкнуться с проблемами в сфере безопасности

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европу в будущем могут ожидать такие же проблемы в сфере безопасности, что и страны Прибалтики из-за вторжения дронов в их воздушное пространство.
«То, что вы переживаете сегодня, может ожидать остальную часть Европы завтра», — заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии 26 мая.
По ее словам, Евросоюз намерен работать над устранением проблем в своей системе безопасности.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше