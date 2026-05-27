Летняя оздоровительная кампания на Дону стартует 29 мая

Готовность региона к летней оздоровительной кампании 2026 года обсудили на заседании правительства области, которое провёл губернатор Юрий Слюсарь. Среди ключевых тем совещания — безопасность детей, санитарный контроль, обеспечение лагерей кадрами и организация питания.

По данным министерства образования, всего различными видами отдыха планируется охватить более 439 тысяч детей. Определены лагеря на территории Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краёв. Особое внимание — детям из семей льготных категорий: малообеспеченных, находящихся в социально опасном положении, детям под опекой и детям участников СВО. Более 17 тысяч таких ребят отдохнут в лагерях и здравницах юга России.

Кроме того, по решению Юрия Слюсаря из областного бюджета выделили дополнительные средства на отдых ста детей из Курской области — путёвки уже приобретены, ребят ждут в июле.

На территории области будут работать 28 загородных стационарных лагерей, 837 лагерей с дневным пребыванием и один палаточный лагерь.

На заседании отдельно обсудили вопросы санитарного контроля. Также внимание уделили обработке территорий от клещей и проверке бассейнов.

Кадровый вопрос также стал темой обсуждения. Было отмечено, что в области пять вузов и восемь колледжей готовят вожатых, более полутора тысяч студентов будут работать в летний период.

Губернатор обратил особое внимание на вопросы комплексной безопасности. Отработан регламент взаимодействия с муниципалитетами на случай чрезвычайных ситуаций. Проведено комплексное обследование антитеррористической защищённости лагерей. Готовность к нештатным ситуациям отрабатывали 21 апреля в ходе всероссийских учений.

Самой массовой формой отдыха остаются лагеря дневного пребывания на базе школ. В этом году для них расширили образовательный контент: в первую смену запустят проект «Моя малая родина» — знакомство с историческими и культурными объектами области, выездные выставки парка «Россия — моя история», просмотры фильмов из «золотой коллекции» отечественного кино. Также пройдут уроки безопасности.

Всего запланировано 234 профильные и тематические смены. Впервые область примет межрегиональный этап соревнований «Школа безопасности» с участием команд со всего юга России и новых регионов. Около десяти тысяч подростков планируется охватить временным трудоустройством.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

