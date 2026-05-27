Голубев: град нельзя точно предсказать за сутки, только вероятность

Спрогнозировать точное место выпадения града за сутки и более нельзя, радиолокатор позволяет лишь оценить его вероятность в ближайшее время, рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, метеорологический радиолокатор по отражаемости облаков способен определить риск града, в том числе крупного, но явление остаётся очень локальным.

Из-за этого синоптикам приходится использовать формулировку «местами будет гроза с градом», особенно в крупных городах, где погода в разных районах может сильно различаться.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве и Московской области до конца рабочей недели сохранится холодная, облачная и дождливая погода.