Кварацхелия — о возможной победе в ЛЧ: нужно поставить красивую точку

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия прокомментировал предстоящий финальный матч Лиги чемпионов с «Арсеналом».

«Уходя с поля после финального свистка, я должен быть уверен, что выложился без остатка и помог команде победить. Что касается Лиги чемпионов, то “Пари Сен-Жермен” по праву входит в число главных грандов этого турнира, и мы это доказали. Я счастлив играть бок о бок с футболистами, которые создают для меня моменты, где остается только пробить и забить. Рад, что мне удалось собрать солидную коллекцию из голов и передач в этом сезоне, но теперь нужно поставить красивую точку и продолжать в том же духе как можно дольше», — приводит слова Хвичи официальный сайт УЕФА.

В решающем матче сезона сыграют «Арсенал» и ПСЖ. Встреча пройдёт 30 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена».

В составе парижской команды — российский голкипер Матвей Сафонов.

Ранее Андрей Аршавин рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов.

Будапешт: столица Венгрии и один из главных городов Центральной Европы
Будапешт — столица Венгрии и крупнейший город страны, расположенный на берегах Дуная. Город известен своей архитектурой, термальными источниками и политическим значением в регионе. Разбираем, где он находится, чем известен и какую роль играет сегодня.
Читать дальше