Кварацхелия — о возможной победе в ЛЧ: нужно поставить красивую точку

«Уходя с поля после финального свистка, я должен быть уверен, что выложился без остатка и помог команде победить. Что касается Лиги чемпионов, то “Пари Сен-Жермен” по праву входит в число главных грандов этого турнира, и мы это доказали. Я счастлив играть бок о бок с футболистами, которые создают для меня моменты, где остается только пробить и забить. Рад, что мне удалось собрать солидную коллекцию из голов и передач в этом сезоне, но теперь нужно поставить красивую точку и продолжать в том же духе как можно дольше», — приводит слова Хвичи официальный сайт УЕФА.