Слюсарь: в Таганроге одна из пострадавших женщин находится в тяжёлом состоянии

Одна из двух женщин, пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Таганрогу, находится в тяжёлом состоянии.
Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Глава региона уточнил, что обе раненные женщины были доставлены в больницу и медики оказывают им необходимую помощь.
«Одна — в тяжёлом состоянии», — уточнил губернатор.
Ранее Слюсарь сообщил, что средства ПВО уничтожили ракету над Таганрогом, её фрагменты упали на улице Циолковского.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше