Норвежский политолог Гленн Дизен в программе на YouTube-канале Neutrality Studies заявил, что России стоит внимательно проанализировать иранский опыт военного противостояния. По его словам, события на Ближнем Востоке наглядно демонстрируют: единственный способ заставить НАТО считаться с вами — это демонстрация силы.
«В конфликте с участием Ирана Россия может вынести принципиально важные выводы. Иран не выбрал пассивную позицию, пытаясь любой ценой предотвратить обострение. Напротив, осознавая реальную угрозу атак, Тегеран показал свою готовность не только обороняться, но и наращивать напряженность в ответ на действия США», — подчеркнул эксперт.
Дизин добавил, что Вашингтон начал проявлять сдержанность лишь после того, как убедился в серьезности намерений Ирана и его способности наносить удары в ответ. Аналитик рекомендовал Москве последовать примеру Тегерана и, в частности, ясно дать понять прибалтийским государствам, что любое участие в нападениях на территорию России повлечет неизбежные последствия.
Напомним, что ранее тот же специалист подверг критике европейских политиков за то, что они лишь сейчас заговорили о необходимости переговоров с Кремлем, хотя такой разговор следовало начать четыре года назад.
В России расширят перечень данных, доступных для силовиков.