Уполномоченный по правам ребенка в Луганской Народной Республике Инна Швенк сообщила ТАСС, что с 2014 года в результате агрессии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории ЛНР погибли 74 ребенка, еще 285 получили ранения.
С 2022 года по настоящее время, уточнила омбудсмен, погибли 38 детей, пострадали 178.
Напомним, в ночь на 22 мая украинские боевики с помощью беспилотников самолетного типа совершили удар по колледжу в Старобельске в ЛНР. На момент атаки в здании находились 86 учеников и сотрудников. В результате погиб 21 студент.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаку ВСУ на колледж в Старобельске. Издание Reuters подчеркнуло, что в ООН прокомментировали теракт только после того, как Россия анонсировала новые удары возмездия по Украине.
На реакцию генсека ООН на удар по колледжу в ЛНР отреагировал постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя. По его словам, заявление Гутерриша демонстрирует его политическую избирательность.