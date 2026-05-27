Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омбудсмен Швенк: с 2014 года в ЛНР погибли 74 ребенка, 285 пострадали

С 2022 года в ЛНР погибли 38 детей, 178 пострадали.

Источник: Комсомольская правда

Уполномоченный по правам ребенка в Луганской Народной Республике Инна Швенк сообщила ТАСС, что с 2014 года в результате агрессии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории ЛНР погибли 74 ребенка, еще 285 получили ранения.

С 2022 года по настоящее время, уточнила омбудсмен, погибли 38 детей, пострадали 178.

Напомним, в ночь на 22 мая украинские боевики с помощью беспилотников самолетного типа совершили удар по колледжу в Старобельске в ЛНР. На момент атаки в здании находились 86 учеников и сотрудников. В результате погиб 21 студент.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаку ВСУ на колледж в Старобельске. Издание Reuters подчеркнуло, что в ООН прокомментировали теракт только после того, как Россия анонсировала новые удары возмездия по Украине.

На реакцию генсека ООН на удар по колледжу в ЛНР отреагировал постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя. По его словам, заявление Гутерриша демонстрирует его политическую избирательность.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше