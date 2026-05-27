Кахигао: у «Спартака» есть очевидный потенциал для чемпионства

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался о шансах столичного клуба завоевать чемпионство в сезоне-2026/27.
«Для меня это очевидно по итогам 16 месяцев работы. У нас очень хорошая молодая команда. Плюс замечательный тренер — Хуан Карлос Карседо. Очень важно, что совет директоров клуба верит в нас, равно как и фанаты “Спартака”. Они самые лучшие! Могу пообещать, что будем сражаться до самого конца, чтобы приносить радость болельщикам», — цитирует Кахигао «Спорт-Экспресс».
24 мая «Спартак» выиграл Кубок России, обыграв в суперфинале «Краснодар». Испанский специалист возглавил команду в начале года, сменив на посту Деяна Станковича.
Ранее сообщалось, что «Спартак» показал речь Карседо перед футболистами за день до суперфинала Кубка России.