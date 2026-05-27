Министр обороны Литвы предупредил о повторных атаках беспилотников

Министр обороны Литвы Робертас Каунас в интервью Euronews заявил, что страна столкнулась с «новой реальностью» из-за вторжения украинских беспилотных летательных аппаратов в её воздушное пространство.
Как уточнил глава ведомства, Литве необходимо быть готовой к повторным инцидентам с дронами с учётом сложной обстановки в регионе.
«Нам нужно адаптироваться, потому что вероятность повторения подобных сценариев очень высока», — подчеркнул министр.
Ранее, в прошлый четверг, премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что увеличение числа происшествий с БПЛА в Прибалтике делает угрозу войны в Европе реальной.