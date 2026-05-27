Профсоюз Samsung проголосовал за соглашение с менеджментом

Предварительное соглашение между директоратом и профлидерами достигнуто 21 мая, за час до начала запланированной забастовки. По нему Samsung выплатит специальный бонус рабочим за успехи подразделения компании, производящего полупроводники, эквивалентный 10,5% от прибыли. Специальные бонусы будут частично выплачиваться акциями компании в течение как минимум 10 лет исходя из целей подразделения чипов по достижению годовой операционной прибыли в размере более 200 трлн вон ($132 млрд) в 2026—2028 годы и 100 трлн вон в 2029—2035 годы.