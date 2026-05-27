Развитие российско-киргизского межрегионального сотрудничества

Новосибирская область и Киргизская Республика имеют торговые и экономические связи. С 2009 года установлены побратимские отношения между городами Новосибирск и Ош. В 2012 году было подписано Соглашение между Государственной администрацией Иссык-Кульской области Киргизской Республики и Правительством Новосибирской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.