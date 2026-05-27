Развитие российско-киргизского межрегионального сотрудничества

Делегация депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области с деловым визитом посетила Киргизскую Республику.
В период с 17 по 22 мая 2026 года парламентская делегация во главе с заместителем Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Майисом Мамедовым провела ряд встреч с руководителями Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Киргизской Республики, мэрии города Бишкека, депутатами Бишкекского городского Кенеша и Полномочным представителем Президента Киргизской Республики в Иссык-Кульской области Бакытбеком Джетигеновым.
В ходе встреч с руководителями законодательной и исполнительной власти города Бишкека и Иссык-Кульской области стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая развитие городской инфраструктуры, строительство и промышленность, транспорт и логистику. Особое внимание уделено вопросам поддержки предпринимательства и развития деловой активности.
Майис Мамедов отметил, что обмен практическим опытом между странами и регионами имеет важное значение для укрепления межрегиональных связей и для эффективного сотрудничества, развития и взаимодействия.
«Киргизская Республика сегодня заинтересована в привлечении надежных и долгосрочных партнеров, готовых участвовать в реализации масштабных строительных и инфраструктурных проектов. Мы видим высокий потенциал сотрудничества с бизнес-сообществом Новосибирской области и готовы создавать максимально благоприятные условия для инвесторов», — отметил глава Национального агентства по инвестициям при Президенте Киргизской Республики Равшанбек Сабиров.
Стороны выразили уверенность, что нынешний визит станет дополнительным импульсом для дальнейшего укрепления киргизско-российского межрегионального сотрудничества и развития партнерских отношений между Бишкеком, Иссык-Кульской и Новосибирской областью.
По итогам встречи участники подтвердили заинтересованность в дальнейшем активном взаимодействии и реализации совместных социальных, инфраструктурных и инвестиционных проектов.
Визит депутатов Законодательного собрания Новосибирской области был организован при поддержке и личном участии Генерального консула Киргизской Республики в городе Новосибирске Айбека Айдарбекова.
Справка.
Новосибирская область и Киргизская Республика имеют торговые и экономические связи. С 2009 года установлены побратимские отношения между городами Новосибирск и Ош. В 2012 году было подписано Соглашение между Государственной администрацией Иссык-Кульской области Киргизской Республики и Правительством Новосибирской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.
