Средства ПВО за ночь сбили 140 украинских беспилотников над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 27 мая сбили 140 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в среду в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что перехват и уничтожение дронов проводились с 20:00 26 мая до 07:00 27 мая. Беспилотники ликвидированы над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Накануне, 26 мая, украинские беспилотники пытались атаковать пограничную инфраструктуру Белоруссии. Как уточнил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович, белорусские ПВО ежедневно фиксируют пересечение границы дронами ВСУ, большинство из которых целенаправленно нацелены на приграничные объекты.