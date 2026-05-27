В Красноярске ужесточат правила для прокатов электросамокатов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала года, по данным ГАИ, в крае произошли 202 ДТП с СИМ, в частности с электросамокатами. Самокатчики продолжают нарушать покой пешеходов не только неаккуратной ездой, но и беспорядочной парковкой.
Краевые депутаты Егор Васильев и Алексей Кулеш совместно с командой главы Красноярска подготовили новый законопроект об ответственности за неправильную эксплуатацию самокатов.
«Мы не против прогресса, но бесконтрольная езда на объектах повышенной опасности — это уже не вопрос комфорта, а вопрос жизни и здоровья людей. Наш закон четко расставляет приоритеты: хочешь работать на рынке — соблюдай правила парковки, отвечай за скорость и убери самокаты с тротуаров», — подчеркнул Егор Васильев.
Документ предусматривает штрафы за парковку самокатов вне установленных мест, несвоевременный вывоз транспорта кикшеринговыми компаниями, а также за нарушения требований по автоматическому снижению скорости и использование СИМ в запрещенных зонах.
Председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко напомнил, что администрация Красноярска уже ограничила движение СИМ в центре города, но «без краевого закона нормы в полном объеме не заработают».
«Мы вносим поправки в региональное законодательство с акцентом на ответственность прокатчиков. Действуем в интересах граждан, чтобы сделать Красноярск безопаснее», — добавил спикер.