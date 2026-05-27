В зоне СВО заметили новый тип малошумных украинских дронов

ВСУ начали применять в зоне боевых действий новый тип беспилотников с более тихой винтомоторной группой.

ВСУ начали применять в зоне боевых действий новый тип беспилотников с более тихой винтомоторной группой. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным Донор.

По его словам, новые украинские БПЛА работают заметно тише обычных дронов, что усложняет их обнаружение.

Военный уточнил, что речь идет о модернизированных беспилотниках, которые благодаря сниженной шумности становятся менее заметными на передовой.

При этом, как отметил собеседник агентства, способы борьбы с такими дронами остаются прежними. Для противодействия FPV-беспилотникам используются гладкоствольные ружья, подавители сигнала направленного действия и средства радиоэлектронной борьбы купольного типа.

Военный пояснил, что такие системы РЭБ способны перекрывать большой участок местности и подавлять сигнал управления беспилотниками.

