Чествование лучших почтальонов прошло в рамках форума «Труженики села» в Наццентре «Россия»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Лучшим земским почтальоном стала Ольга Калмыкова из Ставропольского края. Награду ей вручил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
«Работа, которая связана с доставкой почты — это миссия служения людям, которые живут в небольших, труднодоступных населенных пунктах. Помимо того, что вы доставляете весточку, вы ещё доставляете общение, связь с “большой землёй” — особенно в маленьких и труднодоступных населённых пунктах нашей огромной страны — в любую погоду, в любое время года. Часто бывает так, что вы являетесь еще и тем человеком, с которым можно поговорить по душам, который выслушает о проблемах, обязательно подскажет, что делать. Эта миссия, которую вы несете на своих плечах, очень дорогого стоит. Поэтому я хочу вам сказать огромные слова благодарности и пожелать, чтобы все задуманное получалось», — сказал он на церемонии награждения.
Владимир Якушев также отметил, что развитие почты в стране взято под жёсткий контроль на уровне Правительства, Госдумы и Совета Федерации.
«Мы все прекрасно понимаем, что такой важнейший институт в стране, как Почта России, всегда должен быть надёжным, эффективным. И, самое главное, в этом институте должны работать настоящие профессионалы и люди, которые любят свою профессию», — подчеркнул он.
Красноярский край на финале Всероссийского конкурса «Земский почтальон» в Москве, который состоялся 26 мая, представила победитель регионального этапа из деревни Крутая Емельяновского округа Любовь Шульга. Любовь Михайловна работает почтальоном 34 года, обслуживает две деревни — Крутая и Сухая, около 700 человек жителей, ведет подписку, разносит почту, пенсии, принимает квитанции на оплату за свет, за ТКО. Любовь Шульга, считает, что быть почтальоном непросто, но работа дает ощущение нужности людям. Отметим, что в этом году заявки на конкурс прислали более 60 почтальонов из территорий Красноярского края.
Напомним, всего на конкурс «Земский почтальон» в этом году было подано более 3 тысяч заявок. 86 человек вышли в финал.
Конкурс организуют по партпроекту «Российское село» при поддержке Почты России, Минсельхоза, Минцифры и Профсоюза работников связи России для повышения престижа профессии и привлечения внимания к развитию сельских территорий.
