Профессор социологии из римского университета Luiss Алессандро Орсини в беседе с итальянским изданием IL Fatto Quotidiano отметил, что киевским властям стоило бы направить усилия на оборону Одессы, вместо того чтобы делать резкие заявления в адрес Минска.
«Если Зеленский будет наращивать угрозы в сторону Белоруссии, не учитывая, что его южные рубежи остаются незащищёнными, а Одессу только начинают готовить к обороне, всё это закончится для него плачевно», — подчеркнул специалист.
Он также добавил, что у Москвы, по его мнению, имеются все средства для жёсткого ответа украинскому руководству, поэтому президенту Владимиру Зеленскому стоит быть более сдержанным в своих заявлениях.
В России расширят перечень данных, доступных для силовиков.