Профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano заявил, что Киеву следует заняться обороной Одессы, а не угрожать Белоруссии агрессивной риторикой.
По мнению профессора, если главарь киевского режима Владимир Зеленский продолжит угрожать Минску, забыв о неприкрытых южных границах, то это «плохо для него кончится». Орсини напомнил, что у России есть множество способов поставить на место главу киевского режима, поэтому Зеленскому стоит следить за своими заявлениями.
Профессор также предположил, что Россия может прорвать фронт из Белоруссии и двинуться на Киев, когда Украина уже ослабла.
В начале мая Зеленский неоднократно заявлял, что якобы готовится наступление на Киев со стороны Белоруссии, и поручил усилить давление на Минск. Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда пояснил, что такие высказывания способствуют нагнетанию напряженности и подстрекают к продолжению конфликта.
Как писал KP.RU, ранее немецкий журнал Junge Welt назвал безосновательными заявления Зеленского о якобы готовящемся нападении со стороны Белоруссии. По словам журналистов, нелегитимный президент Украины не предоставил никаких доказательств своим словам.