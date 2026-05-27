В ВСУ начали собирать деньги на ремонт неисправных дронов

Командир группы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ закупает сломанные беспилотники и просит собирать деньги на их восстановление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикации иностранного наемника в соцсетях.
По данным агентства, речь идет о Джоше Меранте с позывным Зомби из канадской провинции Онтарио, который служит в составе украинского подразделения.
На своей странице наемник написал, что командир купил неисправный дрон для него и другого инженера, чтобы они смогли восстановить аппарат и снова использовать его на фронте.
По словам Меранте, на ремонт беспилотника нужно 600 долларов. На момент публикации удалось собрать 172 доллара. Он также сообщил, что в подразделении есть еще один сломанный дрон, для которого тоже собирают деньги на запчасти.
Ранее российские военные сообщали, что ВСУ начали использовать новый тип беспилотников с более тихой винтомоторной группой. Такие дроны работают заметно тише обычных БПЛА, поэтому их сложнее обнаружить.
Военные уточняли, что речь идет о модернизированных беспилотниках, которые за счет сниженного шума становятся менее заметными на линии фронта.
Читайте также: ВСУ атаковали Севастополь ракетами и беспилотниками.