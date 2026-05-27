За ночь силы ПВО сбили 140 дронов над регионами России

За ночь с 20:00 26 мая до 7:00 27 мая силы ПВО перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны России в «Максе».
Дроны сбили над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Минувшей ночью над Севастополем сбили более 20 дронов. Как уточнил губернатор Михаил Развожаев, БПЛА уничтожили в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега.
Дежурные силы ПВО ранним утром 27 мая обнаружили и сбили две высокоскоростные цели в небе над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
