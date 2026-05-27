Ильсур Метшин: «На протяжении многих веков этот светлый праздник сближает людей, очищает их души и сердца»

"Уважаемые казанцы!
Искренне поздравляю вас с праздником Курбан-байрам!
На протяжении многих веков этот светлый праздник сближает людей, очищает их души и сердца, укрепляет веру человечества в добро и справедливость. Проникнутый глубоким смыслом, он служит утверждению в обществе непреходящих нравственных ориентиров, ценностей сострадания, милосердия и взаимопомощи, воспитывает уважение к религиозным заповедям.
Символизируя верность вековым устоям, Курбан-байрам выступает важной частью истории и культурного кода многонационального народа. Следуя заветам Всевышнего и наших предков, мы с особой заботой храним это наследие и укрепляем основы мирного сосуществования представителей различных этносов и вероисповеданий.
Созданная в Казани уникальная атмосфера межконфессиональной гармонии стала возможной благодаря вам — жителям города, каждому, кто своим неравнодушием, приверженностью морально-этическим принципам религии, трепетным отношением к духовному достоянию своего народа вносит неоценимый вклад в укрепление единства. Именно ваша отзывчивость и забота о ближних позволяют нашему мегаполису оставаться образцом толерантности, равноправия и согласия между людьми.
В этот священный праздник желаю вам душевного спокойствия, крепкого здоровья и благополучия! Пусть Всевышний примет ваши молитвы, а Курбан-байрам объединит всех нас в чистых помыслах и добрых делах, принесет в каждую семью мир и счастье.
Корбан гаете мөбарәк булсын!", — говорится в поздравлении.