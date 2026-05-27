Губернатор сообщил о двух высокоскоростных целях, сбитых над Воронежем

Дежурные силы ПВО ранним утром 27 мая обнаружили и сбили две высокоскоростные цели в небе над Воронежем, об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Источник: РБК

Дежурные силы ПВО ранним утром 27 мая обнаружили и сбили две высокоскоростные цели в небе над Воронежем, об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Упавшими обломками посечены здание шиномонтажа и бытовка», — написал губернатор.

Гусев уточнил, что в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Минувшей ночью силы ПВО сбили 140 украинских беспилотников над регионами России. БПЛА также уничтожили над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

