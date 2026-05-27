Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД России назвали условия для обсуждения вывода войск страны из Приднестровья

Вопрос вывода российских войск из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) не может быть решен без прогресса в урегулировании конфликта в регионе. Об этом «РИА Новости» заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Вопрос вывода российских войск из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) не может быть решен без прогресса в урегулировании конфликта в регионе. Об этом «РИА Новости» заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

По словам дипломата, до завершения конфликта в ПМР еще далеко. «Российские военные выполняют в Приднестровье две функции — миротворчество и охрана складов боеприпасов, существующих там еще с советских времен», — напомнил господин Полищук.

Так Алексей Полищук прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая во время визита в Кишинев говорила, что переговоры по Украине должны включать вопрос вывода российских войск из Приднестровья.

Приднестровье — самопровозглашенное территориальное образование, расположенное в юго-восточной части Европы. Сейчас статус ПМР не урегулирован и республика не признана международным сообществом, считаясь частью Молдавии. Переговоры по этому поводу ведутся еще с 1993 года.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше