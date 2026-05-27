Беспилотную и ракетную опасности пережила 27 мая Волгоградская область

Беспилотная опасность была отражена минувшей ночью над территорией Волгоградской области и несколькими другими регионами России.
По данным Минобороны, с 20:00 26 мая до 7:00 27 мая дежурные силы ПВО уничтожили 140 украинских дронов. В числе территорий, на которые была совершена атака БПЛА — Белгородская, Воронежская, Курская, Орловская и Тульская области, Краснодарский край и Крым. Также беспилотники были уничтожены акваториями Азовского и Черного морей.
В Волгоградской области кроме беспилотной опасности была объявлена и ракетная. Жителям региона рекомендовали взять документы и спуститься в укрытия, а также избегать открытой местности. Судя по сообщениям, поступающим на телефоны волгоградцев, ракетная опасность все еще сохраняется.
Ранее сообщалось, что беспилотники и прожекторы отправили в зону СВО из Волгоградской области.