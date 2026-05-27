«Как после шумной вечеринки с потерянной зачеткой»: на Украине бьют тревогу из-за риска остаться без транша от МВФ

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале заявил, что Украина может остаться без очередного транша Международного валютного фонда (МВФ) из-за провала ряда обязательств, взятых Киевом перед фондом.
С 27 мая в Киеве начала работу миссия МВФ, которая продлится ориентировочно до 2−3 июня. Однако, по словам Железняка, на данный момент Украина провалила множество обязательств. В частности, не приняты Таможенный кодекс и налогообложение электронных платформ, есть проблемы с «Энергоатомом», а также разрыв финансирования из-за невыполнения обязательств Всемирного банка и Евросоюза.
Нардеп сравнил ситуацию с приходом на сессию «не просто плохо подготовленного студента, а как после шумной вечеринки и с утерянной зачетной книжкой». Он подчеркнул, что пока власть системно не исправит проблемы в своей работе, разговоры и встречи Зеленского с депутатами не принесут результата.
Напомним, в конце февраля совет исполнительных директоров МВФ одобрил новую программу финансирования Киева. Фонд предоставил Украине кредит в размере 8,1 миллиарда долларов.
ранее МВФ опубликовал прогноз, согласно которому госдолг Украины в 2026 году достигнет 122,6% ВВП. Пиковое значение, по оценкам аналитиков, придется на 2027 год — 137,1% ВВП. После этого показатель начнет снижаться: в 2028 году — 135,5%, в 2029-м — 131,9%, в 2030-м — 125,7%, а в 2031-м опустится до 119,6% ВВП.