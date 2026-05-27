Активисты Мовлаев и Емельянова проиграли апелляции на отказы в убежище в Казахстане

«Ищущим убежище в Казахстане россиянам Мансуру Мовлаеву и Юлии Емельяновой суды апелляционной инстанции отказали в удовлетворении их апелляционных жалоб на судебные решения, ранее признавшие законным отказ в предоставлении им убежища в Казахстане. Меня уже трудно удивить тем, как работают наши суды, ведь примеров судебных решений, вызывающих недоумение с точки зрения закона, достаточно. Однако в делах Мансура Мовлаева и Юлии Емельяновой речь идет не просто о формальном судебном отказе в защите их прав, но и проигнорированы ратифицированные Казахстаном нормы международного права. Без внимания остались и специальные обращения, а также сообщения спецдокладчиков ООН по правам человека, адресованные Казахстану в отношении Мансура Мовлаева и Юлии Емельяновой», — написал Адам на своей странице в социальной сети.
Вместе с тем, стало известно, что адвокаты Рэна Керимова и Елена Жигаленок подадут кассационную жалобу в Верховный суд Казахстана.
Мансур Мовлаев — чеченский оппозиционный активист и критик главы Чечни Рамзана Кадырова, известный тем, что в 2019—2020 годах передавал информацию чеченскому оппозиционному движению «Адат» о похищениях людей, пытках и насильственных исчезновениях в республике. В 2020 году его в России осудили на три года колонии по обвинению в хранении наркотиков, которое он и правозащитники считают сфабрикованным из-за его политической деятельности. После условно-досрочного освобождения в 2022 году его похитили силовики в Чечне, удерживали в неофициальной тюрьме и пытали, но ему удалось сбежать. Мовлаев позже нелегально добрался до Кыргызстана, а затем до Казахстана, где в мае 2025 года был задержан и ожидал экстрадиции в Россию по делу о финансировании экстремизма, однако в феврале 2026 года Верховный суд Казахстана приостановил выдачу до рассмотрения его иска о убежище. 27 февраля КазТАГ сообщал, что суд отказал Мовлаеву в иске.
Юлия Емельянова — российская активистка и бывшая волонтерка петербургского штаба Алексея Навального (признан экстремистским в РФ), которая после эмиграции из России в 2022 году участвовала в проектах Emigration for Action и Just Help, помогая российским политзаключенным и эмигрантам. В августе 2025 года она была задержана в аэропорту Алматы при транзите из Грузии во Вьетнам по российскому межгосударственному розыску за якобы кражу телефона у таксиста в 2021 году, однако сама она вину отрицает, а правозащитники считают дело сфабрикованным из-за ее политической и антивоенной активности. В феврале 2026 года Генпрокуратура Казахстана одобрила ее экстрадицию в Россию, но затем Верховный суд приостановил выдачу до рассмотрения ходатайства о политическом убежище, после чего суд отказал в убежище, и Емельянова находится в Казахстане под экстрадиционным арестом. 2 марта КазТАГ сообщал, что суд отказал Емельяновой в удовлетворении иска об оспаривании решения об отказе в предоставлении ей убежища в Казахстане.