Активисты Мовлаев и Емельянова проиграли апелляции на отказы в убежище в Казахстане

Юлия Емельянова — российская активистка и бывшая волонтерка петербургского штаба Алексея Навального (признан экстремистским в РФ), которая после эмиграции из России в 2022 году участвовала в проектах Emigration for Action и Just Help, помогая российским политзаключенным и эмигрантам. В августе 2025 года она была задержана в аэропорту Алматы при транзите из Грузии во Вьетнам по российскому межгосударственному розыску за якобы кражу телефона у таксиста в 2021 году, однако сама она вину отрицает, а правозащитники считают дело сфабрикованным из-за ее политической и антивоенной активности. В феврале 2026 года Генпрокуратура Казахстана одобрила ее экстрадицию в Россию, но затем Верховный суд приостановил выдачу до рассмотрения ходатайства о политическом убежище, после чего суд отказал в убежище, и Емельянова находится в Казахстане под экстрадиционным арестом. 2 марта КазТАГ сообщал, что суд отказал Емельяновой в удовлетворении иска об оспаривании решения об отказе в предоставлении ей убежища в Казахстане.