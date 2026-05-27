Еврокомиссар призвал ЕС открыть арсеналы для нужд Украины

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал страны Евросоюза задействовать собственные арсеналы для нужд Украины и отказаться от выпуска дорогостоящей высокотехнологичной техники, наращивание производства которой затруднено. По его мнению, ЕС уступает России в военном производстве.