Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еврокомиссар призвал ЕС открыть арсеналы для нужд Украины

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал страны Евросоюза задействовать собственные арсеналы для нужд Украины.

Источник: Reuters

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал страны Евросоюза задействовать собственные арсеналы для нужд Украины и отказаться от выпуска дорогостоящей высокотехнологичной техники, наращивание производства которой затруднено. По его мнению, ЕС уступает России в военном производстве.

«Правительствам следует открыть свои запасы, чтобы обеспечить Украину всем, что ей нужно», — заявил Кубилюс в интервью газете Financial Times.

Как указывается, еврокомиссар по обороне предупредил об отставании Европы от России в производстве ракет. Причиной он назвал выпуск европейскими компаниями «изощренного» и дорогого оружия, масштабировать выпуск которого сложно.

Он призвал европейские государства перейти к более дешевым системам, пригодным для быстрого и крупносерийного производства.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше