МИД КНР выразил надежду на урегулирование ситуации на Ближнем Востоке

Надежда на стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке сохраняется, заявил на встрече в Нью-Йорке с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни министр иностранных дел Китая Ван И. КНР прилагает активные усилия для достижения стабильности в регионе, сообщили в китайском внешнеполитическом ведомстве.
«Ван И заявил, что, будучи хорошим другом и партнером Бахрейна и других государств Персидского залива, Китай искренне надеется на скорейшее восстановление мира и спокойствия на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива», — отметили в ведомстве.
Китайский министр подчеркнул, что война на Ближнем Востоке не должна была начаться, и нет никаких оснований для ее продолжения. Наиболее неотложной задачей он назвал содействие прочному прекращению огня. Ван И также отметил, что Пекин поддерживает посреднические усилия и готов координировать действия с Бахрейном и другими членами Совета Безопасности ООН ради урегулирования конфликта и установления долгосрочного мира в регионе.
Со своей стороны Аз-Заяни заявил, что в условиях нынешней международной обстановки миру как никогда необходимы лидерство и мудрость Китая.
«С момента начала беспорядков на Ближнем Востоке Китай отстаивал справедливость, поддерживал тесную связь с государствами Персидского залива и прилагал позитивные усилия для достижения прекращения огня и прекращения конфликта», — говорится в сообщении китайского МИДа.
Глава внешнеполитического ведомства Бахрейна выразил надежду на более активную роль Китая в урегулировании ближневосточного конфликта, а также подтвердил готовность укреплять сотрудничество с КНР.
Ранее председатель Китайской народной партии Си Цзиньпин заявил, что ситуация в регионе Ближнего Востока и Персидского залива находится в ключевой точке перехода между войной и миром. Необходимо как можно скорее полностью прекратить боевые действия, а возобновление войны тем более недопустимо, подчеркнул он.
