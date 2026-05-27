МИД КНР выразил надежду на урегулирование ситуации на Ближнем Востоке

Китайский министр подчеркнул, что война на Ближнем Востоке не должна была начаться, и нет никаких оснований для ее продолжения. Наиболее неотложной задачей он назвал содействие прочному прекращению огня. Ван И также отметил, что Пекин поддерживает посреднические усилия и готов координировать действия с Бахрейном и другими членами Совета Безопасности ООН ради урегулирования конфликта и установления долгосрочного мира в регионе.