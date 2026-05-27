Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД КНР выразил надежду на урегулирование ситуации на Ближнем Востоке

Надежда на стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке сохраняется, заявил на встрече в Нью-Йорке с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни министр иностранных дел Китая Ван И.

Источник: РБК

Надежда на стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке сохраняется, заявил на встрече в Нью-Йорке с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни министр иностранных дел Китая Ван И. КНР прилагает активные усилия для достижения стабильности в регионе, сообщили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

«Ван И заявил, что, будучи хорошим другом и партнером Бахрейна и других государств Персидского залива, Китай искренне надеется на скорейшее восстановление мира и спокойствия на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива», — отметили в ведомстве.

Китайский министр подчеркнул, что война на Ближнем Востоке не должна была начаться, и нет никаких оснований для ее продолжения. Наиболее неотложной задачей он назвал содействие прочному прекращению огня. Ван И также отметил, что Пекин поддерживает посреднические усилия и готов координировать действия с Бахрейном и другими членами Совета Безопасности ООН ради урегулирования конфликта и установления долгосрочного мира в регионе.

Со своей стороны Аз-Заяни заявил, что в условиях нынешней международной обстановки миру как никогда необходимы лидерство и мудрость Китая.

«С момента начала беспорядков на Ближнем Востоке Китай отстаивал справедливость, поддерживал тесную связь с государствами Персидского залива и прилагал позитивные усилия для достижения прекращения огня и прекращения конфликта», — говорится в сообщении китайского МИДа.

Глава внешнеполитического ведомства Бахрейна выразил надежду на более активную роль Китая в урегулировании ближневосточного конфликта, а также подтвердил готовность укреплять сотрудничество с КНР.

Ранее председатель Китайской народной партии Си Цзиньпин заявил, что ситуация в регионе Ближнего Востока и Персидского залива находится в ключевой точке перехода между войной и миром. Необходимо как можно скорее полностью прекратить боевые действия, а возобновление войны тем более недопустимо, подчеркнул он.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше