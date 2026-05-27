В Европе сообщили, что она намеренно уклоняется от переговоров с РФ

Европейцы являются непревзойдёнными мастерами уклонения от прямого участия в диалоге. Такую оценку дал бывший глава МИД и вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль, комментируя инициативу российского лидера Владимира Путина, который предложил странам Европы обсудить пути прекращения украинского конфликта за столом переговоров. Об этом сообщает издание Tagesspeigel.
«Европейцы достигли высшего уровня в искусстве избегать переговорного процесса. Мы долгие годы сетовали на то, что американцы решают вопросы без нашего участия. Теперь же, когда поступило реальное предложение о переговорах, Европе стоит ухватиться за этот шанс», — заявил политик.
Габриэль отметил, что, хотя он не уверен в искренности российской стороны, риски здесь минимальны. По его мнению, сама попытка сесть за стол переговоров не принесёт вреда, если европейские страны выступят с единой позицией и согласуют свои действия с Киевом.
Кроме того, бывший вице-канцлер косвенно выразил готовность выступить в роли посредника, указав, что «каждый должен использовать такую возможность, когда она появляется».
