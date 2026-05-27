Axios узнал, что у экс-генпрокурора США Пэм Бонди диагностировали рак

В начале апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Бонди уйдет в отставку и перейдет в частный сектор, а исполняющим обязанности генпрокурора станет ее заместитель Тодд Бланш. По сведениям The New York Times, одной из причин увольнения Бонди стало разочарование Трампа в том, как Минюст под руководством генпрокурора вел дело осужденного за секс-торговлю несовершеннолетними финансиста Джеффри Эпштейна. Как писала газета, Бонди обвиняют в ненадлежащем обращении с материалами расследования.