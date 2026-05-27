Axios узнал, что у экс-генпрокурора США Пэм Бонди диагностировали рак

У бывшего генерального прокурора США Пэм Бонди диагностировали рак щитовидной железы вскоре после ухода из Министерства юстиции, сообщает Axios со ссылкой на источник.

Источник: РБК

У бывшего генерального прокурора США Пэм Бонди диагностировали рак щитовидной железы вскоре после ухода из Министерства юстиции, сообщает Axios со ссылкой на источник.

По информации собеседников издания, Бонди прошла необходимое лечение и в настоящее время поправляется.

Также Axios сообщил, что Трамп назначил Бонди в Президентский совет консультантов по науке и технологиям, который занимается вопросами политики в области искусственного интеллекта. По данным издания, Бонди будет координировать взаимодействие между правительством и представителями технологической отрасли, входящими в совет. Его возглавляют бывший советник Белого дома по вопросам ИИ Дэвид Сакс и научный советник администрации президента Майкл Крациос.

В начале апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Бонди уйдет в отставку и перейдет в частный сектор, а исполняющим обязанности генпрокурора станет ее заместитель Тодд Бланш. По сведениям The New York Times, одной из причин увольнения Бонди стало разочарование Трампа в том, как Минюст под руководством генпрокурора вел дело осужденного за секс-торговлю несовершеннолетними финансиста Джеффри Эпштейна. Как писала газета, Бонди обвиняют в ненадлежащем обращении с материалами расследования.

