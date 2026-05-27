Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На морском терминале в Туапсе вновь произошел пожар после удара БПЛА

На морском терминале в Туапсе после падения обломков беспилотников произошел пожар. Возгорание оперативно ликвидировали. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края в Telegram.

На морском терминале в Туапсе после падения обломков беспилотников произошел пожар. Возгорание оперативно ликвидировали. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края в Telegram.

К тушению пожара привлекли более 80 человек и 25 единиц техники, указано в сообщении. Фрагменты дронов также повредили остекление в одном многоквартирном и пяти частных домах в городе. Пострадавших при атаке нет.

По данным Минобороны, за прошлую ночь средства ПВО сбили 140 беспилотников ВСУ над российскими регионами, в том числе над Краснодарским краем.

В апреле беспилотники ВСУ трижды атаковали морской терминал в Туапсе, каждый раз начинался пожар. После последнего удара — 28 апреля — возгорание тушили двое суток. Кроме того, разлился мазут. К 26 мая собрано более 32 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси.

Узнать больше по теме
Туапсе — южный порт и спокойный курорт на берегу Черного моря
Туапсе — это город на Черноморском побережье России. Он часто остается в тени более раскрученных курортов, но при этом обладает собственной атмосферой и значимостью. В этом материале разбираем, где находится Туапсе, чем он примечателен и какую роль играет в регионе.
Читать дальше