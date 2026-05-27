Великобритания и Польша подпишут пакт об обороне и безопасности

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере вооружений, кибербезопасности, защиты границ и борьбы с нелегальной миграцией. В 2025 году Британия заключила аналогичные соглашения с Францией и Германией.

Источник: РБК

Великобритания и Польша готовятся подписать новый договор об обороне и безопасности с Польшей, следует из заявления, опубликованного на сайте британского правительства.

По итогам встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера и польского премьера Дональда Туска стороны должны заключить соглашение, говорится в сообщении.

Документ направлен на укрепление оборонного сотрудничества, защиту границ, борьбу с организованной преступностью и развитие взаимодействия с ЕС. Он станет продолжением аналогичных соглашений Великобритании с Францией и Германией, уточнили в британском правительстве.

Стороны обсудят рост гибридных угроз в Европе, включая кибератаки, шпионаж и диверсии, которые британские власти связывают с Россией. Москва отвергала подобные обвинения.

Оборонная часть соглашения предусматривает сотрудничество в разработке вооружений следующего поколения, включая боеприпасы для систем ПВО, средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также совместное производство ракеты средней дальности.

Согласно заявлению, Великобритания и Польша также намерены расширить применение беспилотных систем для укрепления восточного фланга НАТО и провести совместные учения по противодействию дронам, радиоэлектронной борьбе и инженерной поддержке.

Отдельно стороны обсудят кибербезопасность, противодействие информационным операциям и совместный план по борьбе с нелегальной миграцией, включая обмен разведданными и меры против сетей контрабандистов.

Также о подписании польско-британского соглашения по вопросам безопасности и обороны сообщил пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка, передает Polskie Radio. «Ситуация в мире нестабильна, поэтому любые решения, которые укрепляют сотрудничество и выводят партнерство на более высокий, стратегический уровень, укрепляют безопасность Польши — всегда крайне желательны», — отметил он.

В апреле Туск заявлял о риске скорого «нападения России» на страну НАТО.

Президент России Владимир Путин называл заявления о возможном нападении на альянс «невероятной ложью», но отмечал готовность ответить на милитаризацию Европы.

В июле 2025 года Великобритания и Германия подписали договор о дружбе и оборонном сотрудничестве. Ранее в том же месяце Стармер подписал соглашение по обороне с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

