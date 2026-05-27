Визит Путина в Казахстан: ожидания и прогнозы экспертов

АСТАНА, 27 мая — Sputnik. Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан, который пройдет
Эксперты заявили в интервью Sputnik Казахстан, что основное внимание будет уделено экономике, инфраструктурным проектам, энергетике и вопросам международной безопасности на фоне нестабильной мировой обстановки.
Политолог Данияр Ашимбаев отметил, что отношения Казахстана и России на протяжении десятилетий сохраняют стратегический союзнический характер.
«Отношения с Россией за несколько десятилетий находятся на стратегически союзническом уровне. И в экономическом, и в военно-политическом, и в гуманитарном, и в инвестиционном измерениях. Понятно, что при таком объёме сотрудничества возникают и определённые спорные вопросы. Но президенты встречаются достаточно часто, чтобы эти проблемы решать на ходу и одновременно показывать пример правительствам, региональным властям и крупному бизнесу, что все проблемы надо решать путём диалога», — сказал Ашимбаев.
По его словам, визит не стоит рассматривать как событие, которое приведёт к резкому изменению отношений между странами.
«Сказать, что визит станет прорывным, сложно. Путин с Токаевым регулярно контактируют, по несколько раз в год. Когда нет личных встреч, они всё время на связи. Понятно, что каких-то глобальных проблем у нас нет. Постоянно намечается прогресс в тех или иных сферах», — отметил эксперт.
Ашимбаев также подчеркнул, что отношениям приходится учитывать внешние вызовы, включая санкционное давление и проблемы вокруг инфраструктурных проектов.
«Есть внешние вызовы для отношений — ситуация с атаками против критической для Казахстана нефтетранспортной инфраструктуры в России, проблемы со строительством крупных инвестиционных проектов, санкционное противостояние. Всё это даёт определённый негативный фон. Но, тем не менее, все вопросы в рабочем порядке урегулируются. Поводов для ухудшения ситуации нет. Это просто отношения стратегических союзников», — заявил он.
Директор центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев считает ошибочным связывать предстоящий визит исключительно с событиями на Ближнем Востоке.
«Некоторые эксперты пытаются привязать этот государственный визит к событиям, которые происходят на Ближнем Востоке. Однако я с этим в корне не согласен, потому что о государственном визите было объявлено ещё во время визита Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию в ноябре прошлого года. На тот момент никаких предпосылок для ближневосточного кризиса не было», — сказал Тажибаев.
По мнению эксперта, основной акцент переговоров будет сделан на экономике и крупных совместных проектах.
«Этот государственный визит — дань уважения казахстанско-российским отношениям и дополнительный стимул для того, чтобы закрепить предварительные договорённости и текущие рабочие процессы между Казахстаном и Российской Федерацией. Основной акцент будет связан с экономическим взаимодействием, увеличением потока прямых иностранных инвестиций, технологическим обменом и увеличением товарооборота», — отметил он.
Отдельное внимание, по словам Тажибаева, может быть уделено инфраструктурным и энергетическим вопросам.
«На повестке дня будут стоять вопросы инфраструктурного развития и энергетического развития. Уверен, что темпы реализации проекта, касающегося атомной электростанции на Балхаше, могут быть по итогам этого государственного визита пересмотрены, и этому проекту будет уделено ещё больше внимания», — заявил эксперт.
Он также отметил, что международная обстановка неизбежно повлияет на содержание переговоров.
«Нельзя теперь убирать из контекста визита взаимодействие на фоне ближневосточного кризиса. Это тоже очень сильно повлияет на повестку встреч, потому что добавило дополнительное количество вопросов в повестку. Миротворческая повестка в этом году стала ещё более актуальной, чем в ноябре прошлого года», — подчеркнул Тажибаев.
Руководитель общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард Полетаев считает, что государственный статус визита автоматически делает его одним из важнейших событий в двусторонних отношениях.
«Государственные визиты совершаются не каждый год, а один раз в течение президентской каденции. Поэтому обсуждаться будут максимально возможные области сотрудничества, включая даже новые направления — цифровизацию и искусственный интеллект», — сказал Полетаев.
Он напомнил, что во время прошлогоднего визита Касым-Жомарта Токаева в Москву была подписана декларация о переходе межгосударственных отношений к формату всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества.
«Эту декларацию нужно будет насытить определённым содержанием. Пока в предварительной повестке визита не обозначено подписание каких-то документов, которые серьёзно повлияют на архитектуру взаимоотношений между странами. Но вполне возможны определённого рода сюрпризы. Кто не проводит диалог и не общается, тот ничего и не подписывает», — отметил Полетаев.
По его словам, важной частью переговоров станет транспортно-логистическая и энергетическая повестка.
«На повестке дня транспортно-логистический потенциал, сотрудничество, транзит нефти и газа через территорию Казахстана, развитие транспортного коридора “Север — Юг”. Это и строительство казахстанской атомной электростанции с участием “Росатома”. Политическая поддержка этого проекта существует и внутри страны, и на внешнем контуре», — отметил эксперт.
Полетаев также подчеркнул, что регулярные контакты между лидерами Казахстана и России позволяют сохранять предсказуемость в отношениях.
«Главы государств довольно часто встречаются и обсуждают вопросы не только в рамках двусторонних отношений, но и на полях различных саммитов, а также в телефонных разговорах. Они контролируют эту повестку дня, и ситуация в двусторонних отношениях носит довольно предсказуемый характер. Очередные визиты и договорённости упрочняют основы взаимоотношений и делают их более прагматичными», — заявил он.
Эксперт отметил, что в условиях мировой нестабильности поддержание постоянного диалога становится особенно важным.
«Сейчас в мире происходит очень много сюрпризов и неожиданностей. Поэтому сохранять высокий уровень диалога как близкие соседи очень важно именно для предсказуемости. Интенсивность контактов даёт определённый уровень стабильности в этом непростом мире. И эта стабильность отношений сегодня очень дорого стоит», — заключил Полетаев.