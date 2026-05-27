Белый дом уточнил роль «Соглашений Авраама» в сделке по Ирану

«Как сказал президент [США Дональд Трамп], “Соглашения Авраама” принесли значительные экономические выгоды всем странам-участницам и обеспечили историческое сотрудничество, поэтому это было бы естественным дополнением к мирной сделке», — сказала представитель Белого дома.
Так Келли прокомментировала призыв президента Трампа к этим странам нормализовать отношения с Израилем в рамках любых договоренностей по урегулированию конфликта.
«Соглашения Авраама» были подписаны в 2020 году Израилем, ОАЭ, Бахрейном и Марокко при посредничестве США для установления дипотношений. Позднее к ним присоединились Судан и Казахстан. Название документа отсылает к Аврааму, который считается прародителем евреев и ряда арабских племен.
Semafor отмечает, что увязка расширения «Соглашений Авраама» с договоренностями по Ирану может создать дополнительные сложности для переговорного процесса. Один из собеседников издания, близкий к Белому дому, заявил, что объединение этих тем может «все испортить».
На минувшей неделе Трамп провел телефонные переговоры с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна, сообщило Axios со ссылкой на американских чиновников. Темой стала готовящаяся мирная сделка с Ираном.
По данным издания, американский лидер заявил собеседникам, что после подписания соглашения с Тегераном ожидает от стран, еще не нормализовавших отношения с Израилем, присоединения к «Соглашениям Авраама» или заключения отдельных мирных договоренностей. Все участники переговоров, по словам источника Axios, поддержали потенциальную сделку с Ираном и заверили Вашингтон в поддержке в случае ее срыва.
Axios отмечает, что призыв Трампа особенно удивил лидеров Саудовской Аравии, Катара и Пакистана, поскольку эти страны не имеют официальных дипломатических отношений с Израилем. Продвижением мирных соглашений в ближайшее время займутся спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, пишет издание.
По данным The New York Times, США и Иран согласовали параметры возможной сделки. Она может включать деблокаду Ормузского пролива и обязательство Тегерана избавиться от запасов высокообогащенного урана, хотя стороны по-разному описывают условия договоренностей.
Иранское агентство Tasnim сообщало, что часть спорных вопросов остается нерешенной, включая разблокировку замороженных активов Ирана. По его данным, риск срыва соглашения сохраняется, а Тегеран не намерен отступать от своих «красных линий».
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».