Белый дом уточнил роль «Соглашений Авраама» в сделке по Ирану

Белый дом счел возможное расширение «Соглашений Авраама» естественным дополнением к сделке с Ираном, передает Semafor. Ранее Axios сообщил, что Трамп ожидает от ряда стран присоединения к соглашениям.

Источник: РБК

Расширение «Соглашений Авраама» за счет участия Саудовской Аравии, Катара, Иордании, Египта, Пакистана и Турции может стать дополнением к возможной мирной сделке по прекращению войны с Ираном, заявила представитель Белого дома Анна Келли, передает Semafor.

«Как сказал президент [США Дональд Трамп], “Соглашения Авраама” принесли значительные экономические выгоды всем странам-участницам и обеспечили историческое сотрудничество, поэтому это было бы естественным дополнением к мирной сделке», — сказала представитель Белого дома.

Так Келли прокомментировала призыв президента Трампа к этим странам нормализовать отношения с Израилем в рамках любых договоренностей по урегулированию конфликта.

«Соглашения Авраама» были подписаны в 2020 году Израилем, ОАЭ, Бахрейном и Марокко при посредничестве США для установления дипотношений. Позднее к ним присоединились Судан и Казахстан. Название документа отсылает к Аврааму, который считается прародителем евреев и ряда арабских племен.

Semafor отмечает, что увязка расширения «Соглашений Авраама» с договоренностями по Ирану может создать дополнительные сложности для переговорного процесса. Один из собеседников издания, близкий к Белому дому, заявил, что объединение этих тем может «все испортить».

На минувшей неделе Трамп провел телефонные переговоры с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна, сообщило Axios со ссылкой на американских чиновников. Темой стала готовящаяся мирная сделка с Ираном.

По данным издания, американский лидер заявил собеседникам, что после подписания соглашения с Тегераном ожидает от стран, еще не нормализовавших отношения с Израилем, присоединения к «Соглашениям Авраама» или заключения отдельных мирных договоренностей. Все участники переговоров, по словам источника Axios, поддержали потенциальную сделку с Ираном и заверили Вашингтон в поддержке в случае ее срыва.

Axios отмечает, что призыв Трампа особенно удивил лидеров Саудовской Аравии, Катара и Пакистана, поскольку эти страны не имеют официальных дипломатических отношений с Израилем. Продвижением мирных соглашений в ближайшее время займутся спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, пишет издание.

По данным The New York Times, США и Иран согласовали параметры возможной сделки. Она может включать деблокаду Ормузского пролива и обязательство Тегерана избавиться от запасов высокообогащенного урана, хотя стороны по-разному описывают условия договоренностей.

Иранское агентство Tasnim сообщало, что часть спорных вопросов остается нерешенной, включая разблокировку замороженных активов Ирана. По его данным, риск срыва соглашения сохраняется, а Тегеран не намерен отступать от своих «красных линий».

Катар: небольшое, но стратегически важное государство на Ближнем Востоке
Несмотря на компактные размеры, Катар обладает значительными запасами природного газа и высоким уровнем доходов. В этом материале разбираем, что из себя представляет это государство, где оно расположено, как складывалась его история и какое оно имеет значение на мировой арене.
Читать дальше