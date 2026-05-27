Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Курбан-байрамом

Он также подчеркнул, что во все времена мусульманская умма Башкирии вносит деятельный вклад в развитие религиозного образования, укрепление взаимоуважения и добрососедских отношений между народами республики. Наставления священнослужителей, добавил глава региона, придают духовные силы в преодолении испытаний.
Радий Хабиров поблагодарил мусульманские общины республики за активное участие в общественной жизни и воспитание молодежи, за духовную и гуманитарную поддержку бойцов специальной военной операции и членов их семей.
Глава республики пожелал мусульманам крепкого здоровья, мира и всего самого доброго.
«Пусть в ваших семьях царят любовь и согласие, а дома будут наполнены детским смехом», — добавил он.