Сторонники Трампа советуют ему повременить со сделкой с Тегераном

Влиятельные представители Республиканской партии в Конгрессе США призывают президента Дональда Трампа и его команду не торопиться с заключением мирного соглашения с Ираном.

Как пишет издание Politico, стремление Трампа достичь мира с Тегераном сталкивается с противодействием со стороны республиканских «ястребов», которые опасаются, что Вашингтон подпишет невыгодный для себя договор.

По их мнению, слишком быстрые договоренности позволят Ирану продолжать представлять угрозу для региона и мешать коммерческому судоходству в Ормузском проливе.

Среди наиболее острых вопросов — будущее ядерной программы Исламской Республики, включая ее запасы высокообогащенного урана, а также обеспечение свободного прохода судов через пролив.

Несколько влиятельных республиканцев, в том числе председатель сенатского комитета по вооруженным силам Роджер Уикер и сенатор Том Тиллис, добиваются, чтобы администрация Трампа полностью прекратила переговоры с Тегераном.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
