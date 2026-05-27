Сторонники Трампа советуют ему повременить со сделкой с Тегераном

Влиятельные представители Республиканской партии в Конгрессе США призывают президента Дональда Трампа и его команду не торопиться с заключением мирного соглашения с Ираном.
Как пишет издание Politico, стремление Трампа достичь мира с Тегераном сталкивается с противодействием со стороны республиканских «ястребов», которые опасаются, что Вашингтон подпишет невыгодный для себя договор.
По их мнению, слишком быстрые договоренности позволят Ирану продолжать представлять угрозу для региона и мешать коммерческому судоходству в Ормузском проливе.
Среди наиболее острых вопросов — будущее ядерной программы Исламской Республики, включая ее запасы высокообогащенного урана, а также обеспечение свободного прохода судов через пролив.
Несколько влиятельных республиканцев, в том числе председатель сенатского комитета по вооруженным силам Роджер Уикер и сенатор Том Тиллис, добиваются, чтобы администрация Трампа полностью прекратила переговоры с Тегераном.
