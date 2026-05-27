FT узнала, что фонд Совета мира Трампа не получил ни одного доллара

Фонд Совета мира президента США Дональда Трампа пуст, а организация пребывает в правовой и политической неопределенности, сообщает Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.
По словам источников, спустя четыре месяца после создания фонд не получил ни единого взноса. «Не поступило ни доллара», — сообщил собеседник издания.
Ранее Трамп назвал совет одной из «наиболее значимых» международных организаций, когда-либо созданных. Государства-члены пообещали выделить $7 млрд на «пакет помощи» совету в Газе, а Трамп пообещал еще $10 млрд из бюджета США.
