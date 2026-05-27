Обломки БПЛА упали на территорию морского терминала в Туапсинском округе

В Туапсинском муниципальном округе обломки сбитого беспилотника упали на территорию морского терминала, сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края.
В результате инцидента никто не пострадал, однако при падении фрагментов аппарата вспыхнул пожар. К его тушению привлекли 80 человек и 25 единиц техники, огонь оперативно ликвидировали.
Кроме того, в Туапсинском муниципальном округе обломки беспилотника повредили остекление в одном многоквартирном и пяти частных домах. Никто не пострадал.
«Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы», — уточняет оперштаб.
Всего в ночь на 27 мая средства ПВО сбили над Россией 140 дронов. Часть уничтоженных аппаратов пришлась на Краснодарский край, также беспилотники сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.
Краснодарский край наряду с другими российскими регионами регулярно подвергается украинским налетам. Так, 23 мая беспилотники атаковали Новороссийск, в результате пострадали двое мужчин.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».