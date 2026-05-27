Разведки США и Украины могут заранее узнавать о подготовке крупных ударов России примерно за неделю. Об этом пишет французская газета Le Monde.
По данным издания, российским войскам для таких атак нужна сложная подготовка: переброска самолетов, доставка ракет и подготовка аэродромов. Именно эти действия, как утверждается, позволяют заранее заметить признаки будущего удара.
Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что для запуска крылатых ракет России нужно перевезти боеприпасы, вооружить самолеты и перебросить их на несколько рабочих аэродромов. По его словам, это занимает не часы, а иногда несколько дней.
Le Monde пишет, что Россия использует для ударов стратегическую авиацию, корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии, ракетные войска, артиллерию и операторов беспилотников.
Как утверждает издание, если отслеживать, где находятся эти силы и насколько они готовы к работе, можно примерно понять масштаб будущей атаки заранее.
При этом массированные удары по Украине продолжаются. 24 мая Минобороны России сообщило об ударе по объектам военного управления Украины, авиабазам и предприятиям ВПК.
По данным ведомства, использовались ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Циркон» и ударные беспилотники.
На этом фоне депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что России при переговорах с США необходимо учитывать позицию Вашингтона.
По словам парламентария, США остаются «хитрым и изворотливым противником», который, как считает Журавлев, настроен против России. В качестве примера он привел переговоры в Анкоридже, после которых, по его мнению, не произошло продвижения к завершению конфликта.
Журавлев также заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не стал бы действовать вопреки позиции президента США Дональда Трампа без уверенности в отсутствии последствий со стороны Вашингтона.
