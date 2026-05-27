Politico: ЕС хочет расширить роль разведывательного центра

В ноябре 2025 года газета Financial Times со ссылкой на источники информировала, что Еврокомиссия рассматривает возможность создания нового разведывательного органа под руководством главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. При этом уточнялось, что сотрудники дипломатической службы ЕС выступают против этой инициативы, опасаясь за будущее INTCEN.