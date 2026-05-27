Politico: ЕС хочет расширить роль разведывательного центра

Европейская служба внешних связей (ЕСВС) намерена расширить полномочия разведывательного центра Евросоюза (INTCEN) в рамках обновления стратегии безопасности.

Источник: Reuters

Как сообщает европейское издание Politico со ссылкой на чиновников, это необходимо для укрепления позиций структуры в Брюсселе в качестве основного канала работы с секретной информацией.

«Внешнеполитическая служба ЕС стремится расширить свое подразделение по анализу разведданных, чтобы укрепить свою роль в Брюсселе как основного канала для работы с секретной информацией… В рамках пересмотра стратегии безопасности ЕС Европейская служба внешних связей планирует предложить предоставить INTCEN отдел кадров и собственную IT-инфраструктуру», — указывается в сообщении.

Отмечается, что INTCEN не занимается самостоятельным сбором информации, а анализирует разведданные, добровольно передаваемые странами Евросоюза.

В ноябре 2025 года газета Financial Times со ссылкой на источники информировала, что Еврокомиссия рассматривает возможность создания нового разведывательного органа под руководством главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. При этом уточнялось, что сотрудники дипломатической службы ЕС выступают против этой инициативы, опасаясь за будущее INTCEN.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше